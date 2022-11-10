İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcu otobüsünde taşınan 60 kilo kaçak tütün ‘Zarif'e takıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeği Zarif ile birlikte yapılan aramada otobüsün bagaj kısmında 60 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Olay ile ilgili yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.