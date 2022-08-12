İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcu otobüsünde valizde uyuşturucu madde bulundu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında Mardin'den kente gelen şehirlerarası yolcu


otobüsünde denetimler yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde yolculardan M.Ç.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği Karbon ile arama yapıldı. Aramada M.Ç.'nin valizinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.