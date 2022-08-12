Yolcu otobüsünde valizde uyuşturucu madde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında Mardin'den kente gelen şehirlerarası yolcu

otobüsünde denetimler yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde yolculardan M.Ç.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği Karbon ile arama yapıldı. Aramada M.Ç.'nin valizinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi.