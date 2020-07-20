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Yolcu otobüsündeki 16 kilogram esrar narkotik köpeğine takıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik arama köpeği Zeus ile yaptığı aramada 16 kilo gram esrar ele geçirilirken, 1’i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin yolcu otobüsünde hassas burunlu narkotik arama köpeği Zeus ile yaptığı aramada 16 kilo gram esrar ele geçirilirken, 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Gazipaşa istikametinden gelen otobüsü bir süre takibe alan ekipler, ilçe girişindeki Alantur mevkiinde durdurdu. Bunun üzerine hassas burunlu ‘Zeus' adlı narkotik köpeği ile arama yapan polis, otobüsün bagaj kısmındaki valizin içerisinde 16 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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