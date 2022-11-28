İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yolcu otobüsünün bagajından 10 bin adet doldurulmuş makaron yakalandı

Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.

Antalya'da yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çok sayıda içi tütün ile doldurulmuş makaron yakalandı.


Olay, Gazipaşa ilçesinde Güney İlçe Jandarma Komutanlığı yol kontrol noktasında meydana geldi. Tütün ve çay arama köpeği Zarif, gerçekleşen denetimlerde bir yolcu otobüsünün bagaj kısmına tepki verdi. Yapılan aramalarda 1 kutu makaron, 10 bin adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.