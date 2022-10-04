Yolcu taşıyan otobüs, bu sefer çocuklara bilgi taşıyacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir zamanlar Antalya'nın yolcu taşıyan şehir içi otobüsünün, şimdi çocuklara bilgi taşıyacağını söyledi.

İlçenin dört bir yanını kütüphanelerle süsleyen ve Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin temellerini atan Kepez Belediyesi, şimdide ilçe sakinlerinin hizmetine “Mobil Kütüphane” kazandırıyor. Kepez Belediyesi, Antalya'nın şehir içi ulaşımında kullanılan otobüsü “Mobil Kütüphane”ye dönüştürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün Bakım İkmal Atölyesi'nde şehir içi otobüsünün içi kütüphane amaçlarına göre tasarlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, bir zamanlar yolcu taşıyan otobüsün iç tasarım aşamasını inceledi. Mobil Kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Tütüncü, “ Otobüsün içi önce tamamen boşaltılacak. İç mimarların çizdiği projeye göre güzel bir kütüphane yerleştirilecek. Otobüsün tavanına kadar kitaplıklarla kaplanacak. Mobil Kütüphanede 10 bin kitap yer alacak. Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi kadar kıymetli bir kitaplık olacak. İçerisinde çalışma ortamı olacak, gezici kütüphanenin gittiği yerlerde dış mekanlarda da çocuklarımıza çalışma ortamı sağlanacak” dedi.

Mobil Kütüphane'nin Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen sonra bu otobüs içinde bilgi yüklü, sevgi dolu kitaplarla çocuklara, gençlere yepyeni ufuklar çizeceğini bildiren Başkan Tütüncü, “Şehrin en uç noktalarındaki gençlerin kitap tutkusunu, okuma güzelliğini tatmaları için gerekli her türlü çalışmayı yapacak. Biz Kepez'e şöyle bir misyon biçmiştik. Kepez artık bir kütüphaneler şehri olacak diye Kepez mobil kütüphaneleri ile 365 gün 24 saat açık kütüphaneleriyle, Akdeniz Üniversitesi karşısındaki Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, Akdeniz Bölgesinin en zengin kütüphanesi ile daha nice temalı, güzel, özel kütüphaneler ile gerçekten kütüphaneler şehri oldu. Okumak insanca bir eylem, okumak ve öğrenmek hepimize çok yakışıyor. İnşallah kısa bir süre sonra bu otobüs bugünkü halinden bambaşka bir güzellikle, kitap tutkunlarının gözdesi olacak. Gittiği her yere bilgiyi, sevgiyi götürecek” diye konuştu.