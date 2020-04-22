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Yolda uyuyan köpeği ezdi, aldırış etmeden yoluna devam etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde hafif ticari otomobiliyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari otomobiliyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü pes dedirtti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Hacımehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 07 NSF 55 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi yolda uyuyan köpeği fark etmeyerek üzerinden geçti. Köpek, aracın sol ön lastiği ile yer arasına sıkıştı. Sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Durumu fark eden mahalleli umursamaz otomobilin peşinden koştu ancak yetişemedi.

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