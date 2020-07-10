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Yolda yürüyen adama kabusu yaşattılar

Antalya’da yolda yürürken motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan adam darp edilip cep telefonu çalındı.

Antalya'da yolda yürürken motosikletli iki kişinin saldırısına uğrayan adam darp edilip cep telefonu çalındı. Yol kenarında polis tarafından yerde acı çekerken bulunan vatandaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topcular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 Eylül Caddesi'nde ikinci bir cep telefonunu poşete koyup cadde üzerinde yaya ilerleyen Sedat M., iddiaya göre motosiklet üzerindeki iki kişinin saldırısına uğradı. Sırtından yumruklanan Sedat M'nin elindeki poşeti alıp kaçan saldırganlar, izlerini kaybettirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde uzanmış halde bulunan Sedat M., polise verdiği ifadenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis verilen eşkal doğrultusunda şüphelileri bulmak için araştırma başlattı.

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