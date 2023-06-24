Yolda yürüyen genç kızlara dehşeti yaşattılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akşam yolda yürüyen genç kızlara seyir halindeki otomobilden torpil olarak bilinen patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı genç kızların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden kaldırımda yürüyen 2 genç kızın üzerine patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı F.S ve E.K adlı genç kızların yüzüne, koluna ve ayaklarına isabet etti. Olay sonrası vücudunda yanmalar oluşan genç kızların yardımına çevredeki esnaflar koşarken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

“Gerekli cezayı almalarını istiyoruz”

Vücudunun çeşitli yerlerinden yararlanan ve polis merkezine gidip şikayette bulunan genç kızlar, “İş yerinden çıktık, saat 01.00 civarı Uğur Mumcu Caddesinden evimize doğru yürüyorduk. O sırada yanımızdan geçen koyu renk bir otomobilden üzerimize patlayıcı fırlatıldı. Olayın olduğu yer Gazipaşa'nın en işlek caddesi ve o saatte bu iş yerleri de açıktı. Şehrin göbeğinde böyle bir olay yaşanıyor. Sokakta artık rahat yürüyemeyecek miyiz? Şüphelilerin bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyoruz” dediler.