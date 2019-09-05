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Yoldan çıkan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’dan Kumluca istikametine giden Ömer Erdaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çam ağaçlarına çarparak hayatını kaybetti.

Antalya'dan Kumluca istikametine giden Ömer Erdaş aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çam ağaçlarına çarparak hayatını kaybetti.


Kumluca Antalya D-400 Kara yolu Beşikci Mahallesi yakınlarında Ömer Erdaş'ın kullandığı 07 YLS 09 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve çam ağaçlarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Ömer Erdaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Ömer Erdaş'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç ise çekici marifetiyle kaza yerinden alındı.

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