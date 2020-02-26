Yoldan çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kumköy turizm merkezi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ilıca Mahallesi istikametine seyir halindeki Harun Tur'un kullandığı 07 L 7160 plakalı özel otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Harun Tur yaralanırken, yola yıkılan aydınlatma direği vatandaşlar tarafından yoldan kaldırıldı. Tur, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.