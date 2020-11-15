Yoldan çıkan otomobilin dereye uçmasına tel çitler engel oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tel çitler sayesinde su kanalına uçmaktan kurtuldu.
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tel çitler sayesinde su kanalına uçmaktan kurtuldu.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Orta mahallede saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Güngör Yılmaz'ın kullandığı 32 ABE 865 plakalı otomobil, Belek kavşağı üst geçidi yan yolunda yoldan çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, adliye sarayı önünde bulunan Kız Deresi kenarında tel çitler sayesinde durabilen araçta sürücü Yılmaz, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza sonrası olay yerine polis sevk edildi. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.