Yolun karşısına geçen turistlere otomobil çarptı:1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı turistlerden biri hayatını kaybederken, bir turist ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alanya'ya bağlı Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu turistler Ihor Pashhynski ile Svitlana Luilko'ya otellerine dönmek için yaya geçidinden karşıya geçerken sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 KL 137 otomobil çarptı. Feci kazada 62 yaşındaki Ihor Pashhynski isimli turist olay yerinde hayatını kaybederken 55 yaşındaki kadın turist Svitlana Luilko ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Svitlana Luilko, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.