İhlas Haber Ajansı

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Yolunu kaybeden 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya’da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Antalya'da yürüyüşe çıkan ve yolunu kaybeden 3 kişi jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Kemer İlçesi Göynük Kanyonu bölgesinde 3 şahsın Likya yolunda yollarını kaybetmeleri sonucu mahsur kaldıkları ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı 4 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaştı. H.Ç ,H.G ve H.G olay yerinde ilk muayeneleri yapılmasını müteakip, AFAD ekipleri ile beraber olay yerinden tahliye edilerek Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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