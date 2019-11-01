Yönetmen Ali Özer: "Heyecanlıyım"

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bozkır' filmi 10 ödüle layık görülen yönetmen Ali Özel, "Ekip olarak heyecanlıyım. Ekibin hepsi çok heyecanlı. Bir ödül alsak da heyecanlıydık, çok ödül aldık yine heyecanlıyız" dedi.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Sinema dünyasının ünlü isimleri, 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen gecede, kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi.

"Çok ödül aldık yine heyecanlıyız"

En İyi Film Ödülü ise, 'Bozkır' filmiyle Ali Özer'e layık görüldü. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına duygularını aktaran Yönetmen Özer, "Heyecanlıyım. Sıcağı sıcağına ne söylenir bilemiyorum. Ekip olarak heyecanlıyım. Ekibin hepsi çok heyecanlı. Bir ödül alsak da heyecanlıydık, çok ödül aldık yine heyecanlıyız" dedi.

Filmin konusuna değinen Özel, "Bir ailenin en temelinde olan iletişimsizliği anlatıyor. Bir baba oğul çatışması üzerinde yürüyen ama aslında toplumdaki bütün bireylerin birbirlerini anlamaması üzerine odaklanan bir filmdi. Tahminimce Amacına ulaştı, jüride bunu takdir etti. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün kazananı iki isim arasında paylaştırılarak, ‘Küçük Şeyler' filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır' filmiyle, Mücahit Koçak'a takdim edildi. İHA muhabirine duygularını aktaran Yücesoy ise, "Çok mutluyum. Ulusal yarışmanın öze döndüğü ilk senede ödül almaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.