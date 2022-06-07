Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Komşu Ülkeler Gecesiyle sona erdi. Dokuz gün devam eden festivalin sonunda Rus, İran ve Azerbaycan dostluk, kültür ve dayanışma derneklerinin programları vardı.

Marmara'dan Güneydoğu Anadolu'ya yemekleri, müzikleri ve folkloruyla Türkiye'nin 7 bölgesi ve kültürleriyle Antalya'da yaşamayı seçen yerleşik yabancıların bir araya geldiği Yöreler Renkler Festivali, sona erdi. Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenlendiği festival 29 Mayıs'ta başladı. Festivale bu yıl 53 hemşehri, 9 Yörük ve yerleşik yabancıların kurduğu 7 dernek katıldı.

Horon oynandı, davul ve zurnayla halaylar çekildi

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda dernekler; yöresel lezzetleri, el sanatlarıyla kültürlerini tanıtırken, festival sahnesinde ise her akşam müzikleriyle bir bölge yer aldı. Turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği festival akşamlarında bir gün kemençeyle horon oynandı diğer gün davul ve zurnayla halaylar çekildi.

Birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yaptı

Yöreler Renkler Festivali'nin kapanışı ise Komşu Ülkeler Gecesiyle yapıldı. Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği, Rus Dostluk ve Kültür Derneği ve İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği'nin düzenlendiği programlarla festival sahnesi birbirinden farklı kültürlere ev sahipliği yaptı. Dans gösterileriyle başlayan gecede Azerbaycan türküleriyle Sevil Çakar sahne aldı. Festival kapanışını ise perküsyon sanatçısı Hadif Farshchi ve Hediye Kishipour konseriyle yaptı. Gecenin sonunda Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal, sanatçıları ve katılımcı derneklere plaket ve çiçek takdim etti.