Yöreler Renkler'de halaylar durmadı

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 5'incisinin düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, Doğu Anadolu gecesiyle devam etti. Ender Balkır'ın sahne aldığı gecede Muratpaşa Kent Meydanı'nda halaylar hiç durmadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'nın tüm renklerini bir araya getirdiği barış, dostluk ve kardeşlik festivali Yöreler Renkler, 3'üncü gününde Doğu Anadolu gecesiyle devam etti. Bölgenin folklor gösterileriyle başlayan gece Ermenek'in yöresel sanatçıları ve oyun ekibinin sahne aldığı etkinlikle devam ederken geceye Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcilerinin de yer aldığı gecenin konukları arasında Karaman'ın Sarıvelililer ilçesine bağlı Göktepe Belde Belediye Başkanı Mustafa Doğan da vardı.

Belediye arazisine nohut ektiler

Doğan, gecede yaptığı konuşmada, beldede “Hep birlikte üretip hep birlikte paylaşacağız” sloganıyla 60 dönümlük belediye arazisinde nohut ekimine başladıklarını kaydetti. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği Yöreler Renkler Festivali'ne ilk hasattan ürünler getirdiklerini söyleyen Doğan, tarımsal üretimde bir Göktepe markası yaratmayı hedeflediklerini belirtti. Gelecek yıllarda daha bir çok ürünle Yöreler Renkler Festivali'ne katılacaklarını kaydeden Başkan Doğan, “Böyle bir güzelliği bizlere yaşattığından dolayı, ayna zamanda benim ağabeyim olan Ümit Uysal'a teşekkür ediyorum” dedi.

Beşinci yılında 60 yöre, hemşehri, kültür ve dayanışma derneğinin katılımıyla gerçekleştirilen festival, Doğu Anadolu bölgesi derneklerine plaket takdim töreniyle devam etti. Plaketleri takdim eden Başkan Uysal, “Festivalimize, birliğimize, beraberliğimize katkılarınız için, komşuluğunuz için çok teşekkür ediyorum Sağ olun var olun” ifadelerinde bulundu.

Festival, seslendirdiği Nesimi Çimen'in ‘Ruhumda Sızı' türküsüyle milyonlarca ulaşan Ender Balkır'ın konseriyle sona erdi. Balkır'ın sahne aldığı gecede Muratpaşa Kent Meydanı'nda halaylar hiç durmadı. Meydanı dolduran Antalyalılar, türkülere el ele, omuz omuza çektikleri halaylarla eşlik etti.