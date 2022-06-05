Yöresel Renkler Festivali'nde Karadeniz fırtınası esti

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından 6'ncısı düzenlenen Yöreler Renkler Festivali'nde bir araya gelen Karadenizliler, hem yörenin yemeklerini tanıttı hem de horon oynadı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'nin tüm renklerini buluşturduğu Yöreler Renkler Festivali'nde sahne bu kez Karadenizlilerindi. 29 Mayıs'ta başlayan festivalin Karadeniz Gecesinde, Antalya'da yaşayan Karadenizliler, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Festival meydanında kuymak, karalahana sarması, turşu kavurması ve mısır ekmeği gibi Karadeniz'in en sevilen lezzetleri tanıtıldı.

Her akşam müzikleriyle farklı bölgenin tanıtıldığı festivalde güneşin batmasıyla birlikte kemençe sesleri yükseldi. Samida ve Yayla Trio konseriyle devam eden gecede Meydanı dolduranlar horon oynadı.

Gecede, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı, Antalya'da kurulan Karadeniz bölgesinden hemşeri, kültür, dayanışma ve yardımlaşma derneklerine festival katılım plaketlerini takdim etti.