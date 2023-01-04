Yöresel yemeklerden dünya mutfağına lezzetler

ATASEM Kepez'in açtığı Aşçı Yardımcısı kursunda kursiyerler mutfakta hünerlerini gösteriyor.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi´nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM´lerde 2022-2023 yılı birinci dönem kursları devam ediyor. ATASEM Kepez Kurs Merkezi'ndeki Aşçı Yardımcılığı Kursunda birbirinden lezzetli yemekleri pişiren kursiyerler, sertifikalarıyla dünya mutfaklarında çalışma hayali kuruyor.

İş istihdamı sağlıyor

Aşçı Yardımcılığı kursunda kursiyerler, profesyonel mutfakta çalışma teknikleri, malzeme hazırlama, yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı öğreniyor. Teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifika sahibi olan kursiyerler, yiyecek ve içecek sektöründe istihdam imkanı buluyor.

Uluslararası sertifika büyük avantaj

ATASEM Kepez Aşçı Yardımcılığı Kursu Eğitmeni Tuğba Topçu, kursiyerlerin doğrama tekniklerinden, yemek pişirme dereceleri ve görsel sunum hazırlamaya kadar birçok uygulamayı öğrendiklerini söyledi. Türk ve Osmanlı yemeklerinden uluslararası mutfaklara kadar geniş bir eğitim sunduklarını anlatan Topçu, “450 saat olan kursta; mutfak malzemelerini kullanma, doğrama teknikleri, çöp atımı, sebzeleri pişirmeye hazırlama, etlerin hazırlanması, hamur teknikleri, sos hazırlama ve sunum hazırlama gibi modüllerimiz var. Aşçılık kursları özelde çok pahalı ama ATASEM ücretsiz olarak bunu vatandaşlarına sağlıyor. Ayrıca ATASEM sertifikalarının uluslararası geçerliliği var, bu büyük avantaj. Örneğin yurt dışında çalışmak isteyen kursiyerlerimiz de var” dedi.

“Hayalim yurtdışında aşçılık yapmak”

Kursiyerlerden Ömer Altun, çocukluk yıllarından itibaren aşçılık hayali olduğunu söyleyerek, “Kursta, hem yöresel yemek kültürümüzü hem de dünya mutfağından yemekler öğrendim. Daha önce yemediğim yemekleri burada yaptım. Burada kendimi geliştirdikten sonra amacım bu meslekte ilerlemek, yurt dışına çıkmak ve restoran açmak” diye konuştu.

“Eşim yemek yapmamdan çok memnun”

Mutfağa meraklı olduğunu söyleyen Birol Öztaşçı, “Yemek yapmayı seviyorum. Burada profesyonel bir mutfak ve malzemeler var. Kursta öğrendiklerimizi evde de uyguluyoruz. Yemek yapmayı öğrenmemden dolayı eşim çok memnun. Onlara da sunum yapıyorum” ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Nur Binzik, kurs sonunda sertifikasını alıp ileride kendi işletmesini açmayı hedeflediğini belirterek “İnşallah hayallerimi ATASEM sayesinde gerçekleştireceğim” dedi.