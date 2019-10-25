YÖREX'e 2 günde 80 bin ziyaretçi

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), ilk iki günde 80 bin ziyaretçi sayısını aştı.

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncusunu ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlediği YÖREX, 23 Ekim'de kapılarını açtı. 81 ilin katıldığı YÖREX, açılışının ilk iki gününde rekora imza attı. ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 467 katılımcının yüzlerce yöresel ürünü sergilediği fuarın, ilk iki günde 80 bin ziyaretçi sayısını geçtiğini belirtti. Türkiye'nin 7 bölgesinden onlarca ilden getirilen yöresel lezzetler ve değerlerin sergilendiği fuarı, 5 gün boyunca 250 bin ziyaretçi hedefi açıkladıklarını hatırlatan Çandır, "İlk iki günkü 80 bin ziyaretçi sayısı 5 gün sürecek YÖREX için hedeflediğimiz 250 bin ziyaretçi rakamını aşacağımızı gösteriyor. Fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Çandır, 27 Ekim tarihine kadar devam edecek fuara herkesi davet etti.