YÖRSİAD'da yeni Başkan Aykut Ege oldu

Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) olağan genel kurul toplantısında mevcut Başkan Semih Beken, başkanlığı Aykut Ege'ye devretti.

Genel Kurul Toplantısı bir otelde yapıldı. Kurula 44 üye katılırken, seçimde divan başkanlığını Aziz Çetin ile kâtip üyeliklerini Bora Sinanoğlu ve Seyfettin Şahin yaptı. Tek liste olarak seçime giden Akut Ege ve ekibi, YÖRSİAD üyelerinden yeni dönem için onay aldı.

Eski Başkan Semih Beken, YÖRSİAD'ın 8 yıllık icraatları ile Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'de tanınan bir Dernek haline geldiklerini belirtti. Yeni yönetimin daha da başarılı çalışmalara imza atacaklarından hiç şüphesinin olmadığını ifade eden Beken, her zaman bir üye olarak YÖRSİAD'ın yanında yer alacağını söyleyerek, yeni Başkan Aykut Ege ve ekibini kutladı.

“Tek yürek olarak yoluna devam ediyor”

Görevi kendisine teslim eden üyelere teşekkür eden Aykut Ege ise, YÖRSİAD'ın başarılı bir yönetimle 8 yıldan bu yana geldiği bu dönemde değişime gittiğini söyledi. Ege, “Arkadaşlarımız bu göreve bizi layık gördü. Zor bir görevi devir aldık. YÖRSİAD'ın çıtasını daha da yükseltmemiz gerekecek. Çok iyi bir ekip kurduk. Bu ekiple birlikte YÖRSİAD kaldığı yerden yoluna devam edecek. Semih Beken Başkanımızı da bırakmıyoruz. O da derneğimizin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak hem kurumsal yapımızı korumak hem de birikimlerini derneğimize taşıması adına bizlerle birlikte olacak. YÖRSİAD yine tek yürek olarak yoluna devam ediyor” diye konuştu.

Yeni Yönetimde yer alanlar

Başkan Aykut Ege'nin olduğu yeni YÖRSİAD yönetiminde şu isimler yer aldı; Osman Güngör, Funda Gülel, Murat Ulusoy, Mustafa Alper Oral, Seyfettin Şahin, Erhan Tunç, Adem İnal ve Süleyman Kaplan.