Yörük kültürü yazmalı tabloda

Kepez Belediyesi'nde meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK'in “Narin Eller, Nadir İşler” el emeği sergisinde Yörük kültüründe meydana gelen değişimler, yazmalı tabloda anlatıldı.

Yörük kültüründe son yıllarda meydana gelen değişimlerin endişeleri, AKMEK'in Resim öğretmeni Ayşe Özmak Mercan tarafından tuvale yansıtıldı. Yörüklerin çıkış noktası olan orta Asya kültüründen, Yörük kadınlarına, geyik ve keçi figürlerine kadar Yörük kültürünün esintilerinin yer aldığı tablo Kepez Belediyesi'nin meslek ve sanat eğitimi veren AKMEK'in “Narin Eller, Nadir İşler” sergisinde sergileniyor. Yörük kültürünün yansımalarının kadın başörtüsü yazma üzerine yansıtıldığı tablo sanatseverlerden tam not aldı.

Yazmalı ve gazeteli tablo

Yörük kızları ve Yörük kültürü üzerine sanatsal çalışmalar yapan AKMEK'in Resim öğretmeni Ayşe Özmak Mercan, yazma üzerine yapılan bu resimde de Yörük kızları ve Yörük kültürünü anlatmak istediğini söyledi. Tabloda atık gazete parçalarının kullanıldığını da belirten sanatçı Ayşe Özmak Mercan, “Tabloda Yörük kadınını temsil eden başörtüsü var. Yörüklerin çıkış noktası orta asya kültürünü de orta kısımda bir taş dokusu yaparak elde etmek istedim. O taş dokusunda da Orta Asya'da Petroglif denilen imgeleri kullandım. Güneş adam, geyik, keçi, figürlerini yansıttım. Gazete kolajıyla da biraz modernize ettim. Yörük kültürünün bazı sorunları var. Azalıyor, ya da yok oluyor. Endişelerimiz var. Gazete küpürleri ile de günümüzün sorunu olarak dile getirmek istedim ve bunu yazma üzerine işledim” dedi.