Yörük Müzesi normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Yörük Müzesi normalleşme süreci çerçevesinde yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Pandemi sürecinde kapalı olan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'na bağlı Evrenseki Özel Yörük Müzesi, normalleşme sürecinin ardından gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

4 bin metrekare alana kurulu

Yörük kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği, yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kurulu Evrenseki Özel Yörük Müzesi'nde 2 kapalı sergi galerisi, açık hava sergi alanı, 3 Yörük çadırı, 1 eser deposu, 1 konferans salonu, 1 atölye ve engelli kullanımına uygun tuvalet bulunuyor.

Hafta boyu ziyarete açık

Manavgat'ın ve Yörük kültürünün tanıtılmasına önemli katkı sağlayan, içerisinde bine yakın Yörük kültürünü yansıtan eserin sergilendiği müze hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Müze maske takılarak haftanın 7 günü 08.30-17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.