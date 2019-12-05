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Yörük sempozyumu başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Valiliği işbirliğiyle düzenleyeceği 1.

Muratpaşa Belediyesi'nin Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Valiliği işbirliğiyle düzenleyeceği 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu 6 Aralık Cuma günü saat 19.30'da başlıyor.


Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) işbirliğinde Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu 6 Aralık Cuma (Yarın) günü saat 19.30'da Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde başlıyor. Sempozyumda, ülkemizin seçkin üniversitelerinin saygın bilim insanlarının yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan ve Macaristan'daki üniversitelerden önemli akademisyenlerinin de bildiriler sunacak.


Açılış konuşmaları yapılacak olan 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu'nun ilk gününde söyleşiler ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak programda; Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'ndan Dr.Öğr. Gör. Sevilay Gök Akyıldız ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Uğur Önür'ün söyleşi ve dinletisi yer alıyor.


Antalyalıları, 1. Uluslararası Antalya Yörük Sempozyumu'na davet eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türk ulusunun yaşam şekli olan yörük kültüründe de bugüne ve geleceğe yönelik çok fazla tema, duyarlılık ve öğe bulunmaktadır. Sempozyum süresince, bilim insanları bildiriler sunacak. Bu ögeleri, bilimin ışığında daha iyi anlayacağız” dedi.

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