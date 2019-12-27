İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yörük Sempozyumu değerlendirildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Sempozyumu’nu değerlendirmek üzere Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Sempozyumu'nu değerlendirmek üzere Akdeniz Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu'yla bir araya geldi.


Uysal'ın makamında gerçekleşen buluşmada 6-9 Aralık tarihlerinde yapılan sempozyum tüm detaylarıyla değerlendirildi. Başkan Uysal, sempozyumun ilk yılında aralarında Akdeniz, Dokuz Eylül, Ege üniversitelerinin de bulunduğu Türkiye'nin 11 üniversitesinden bilim adamlarını konuşmacı olarak ağırladığını söyledi. Ayrıca Tataristan Bilimler Akademisi, Macar Bilimler Akademisi, Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, Özbekistan Bilimler Akademisi'nden akademisyenlerin de sempozyumda yer aldığını belirten Uysal, Türkiye'nin 7 üniversitesinde bulunan Yörük Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (YÖRKAM) müdürlerinin katıldığı bir oturumun da düzenlendiğine dikkat çekti. Başkan Uysal, bu çerçevede, Muratpaşa Belediyesi ve YÖRKAM'ın son derece başarılı bir sempozyuma imza attığını dile getirdi.


Doç. Dr. Uslu ise, sunumlarda ve gerçekleşen tartışmalarda Yörük kültürünün tüm unsurlarıyla ele alındığı belirterek, Uysal'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.