Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü Yürüyüşünün ardından Aksu ilçesi Solaklar Mahallesi At çayırı mevkiindeki alanda savaş oyunları gösterisi düzenlendi. Eskişehir atlı okçuluk kulübü takımı tarafından sergilenen etkinlikte ok atma ve kılıç oyunları sergilenirken sporcular, önce önlerinde bulunan hedeflere ok atarken sonrasında at üzerinde bulunan altı sporcu da ok ve kılıçlarla hedefleri tam on ikiden vurdu. Gösteriler alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.