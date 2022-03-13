Yörükler ve Efeler buluştu

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği birliğin ve beraberliğin buluşması ‘Yöresel Lezzet Günleri-Komşu Buluşmaları' Akdeniz ve Ege Günü'yle devam etti. Binlerce Yörük ve Efe, Bayındır Parkı'nda bir araya geldi, Uğur Önür ve Tolga Çandar'ın söylediği türkülere oyunlarla eşlik etti.

İzmir'den Muğla'ya, Aydın'a, Denizli'ye ve Burdur'a Antalya'da yaşayan binlerce Yörük ve Efe, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği ‘Yöresel Lezzet Günleri - Komşu Buluşmaları'nda bir araya geldi. Bayındır Parkı'nda düzenlenen Akdeniz ve Ege Günü'ne Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti yöneticileri, milletvekilleri, muhtarlar, hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Yörüklerin ve Efelerin büyük buluşması, kabak kemane sanatçısı Uğur Önür konseriyle başladı. Antalya'nın da parçası olduğu Teke yöresinin birbirinden hareketli parçalarını seslendiren Önür'e parkı dolduranlar oyunlarıyla eşlik etti. Etkinlikte, Muratpaşa Belediyesi Antalya usulü tahinli piyaz ve Ege yöresinde yapıldığı şekliyle höşmerim tatlısı ikram etti.

“İyi günü ve kötü günü birlikte yaşıyoruz”

Başkan Uysal, Akdeniz ve Ege Günü'nde, konuşmasına “Çok özledik birbirimizi” diyerek başladı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır böylesine buluşmalardan uzak kaldıklarını anlatan Başkan Uysal, “Allah tekrarını göstermesin. Bundan sonra birliğimiz beraberliğimiz, buluşmalarımız, kaynaşmalarımız sarılmalarımızın hiç bitmesin” diye konuştu. Başkan Uysal, “Antalya'mızda, Muratpaşa'mızda bir orman gibi kardeşçe yaşıyoruz. Birbirimizi olduğu gibi kabul ederek, değiştirmeye çalışmadan yaşıyoruz. Can cana, yan yana, tasayı da kıvancı da varlığı da yokluğu da iyi günü ve kötü günü birlikte yaşıyoruz. Ne mutlu bize. İnşallah, bir gün bütün dünya Muratpaşa'mız gibi olur. Dünyanın sevgiyle, kardeşçe, herkesin barış içinde buluştuğu yer olmaya devam ederiz. Hep sizler sayesinde. Komşularımızın dayanışması, varlığı, sevgisi, saygısı sayesinde” dedi.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından, etkinlik Ege türkülerinin en iyi yorumcuların Tolga Çandar konseriyle sona erdi.