Yozgat sevgi evlerinde konaklayan öğrenciler İletişim Fakültesi'nde

Herkes İçin Sinema Projesi kapsamında Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 25 öğrenci Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde uygulamalı eğitim aldı. Öğrenciler proje kapsamında şehri gezip kısa film çekecekler.

İçişleri Bakanlığı onaylı, Sinema Okuryazarları Derneği ve Yozgat Bozok Üniversitesi ortaklığında düzenlenen Herkes İçin Sinema Projesi kapsamında Yozgat sevgi evlerinde ve çocuk destek merkezlerinde kalan 25 öğrenci, Antalya'ya geldi. Yaşları 12 ile 17 arasında değişen öğrenciler, medya ve dijital oyunların zararlı etkileri, kamera ve çekim teknikleri konusunda bilgilendirildikten sonra uygulamalı eğitim için Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni ziyaret etti. Akün TV, ÜNİFM ve Akil Haber Ajansı'nı gezen öğrenciler, şehri gezip kısa filmlerini çekmeden önce uygulamalı çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Kısa film çekecekler

Proje Koordinatörü ve aynı zamanda Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Öğr. Gör. Batuhan Kalaycı projenin tamamlanmasının ardından öğrencilerin kendi çektikleri kısa filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunacaklarını, böylelikle hem kendilerine bir meslek hedefi koymuş olacaklarını hem de yabancı madde kullanımından uzaklaşacaklarını söyledi. Kalaycı, projeye dahil olan , sevgi evlerinde ve çocuk destek merkezlerinde kalan 25 öğrenciye öncelikle bir meslek edindirmek istediklerini, ilgilerini çekebilecekleri konuları bularak yabancı madde kullanımını bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kalaycı, “Okula gitmeyen, gitmek istemeyen, hayata küsmüş çocuklar bunlar. Ancak projemiz ile ciddi ivme kazandık. Şu anda hepsi üniversiteye gitme, iletişim fakültesinde okuma, bir kısa film çekme konusunda çok hevesliler. Onları eğitime özendirdiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Proje Kısa Film ve Senaryo Eğitmeni Yasemin Tonay topluma güveni olmayan, sorunlarını çözmek yerine kaçmayı tercih eden bu çocuklara öncelikle olarak kendilerine hedef koymalarını öğrettiklerini belirterek, “Şu anda hepsinin hedefi var, çünkü ilgilerini çekebilecek konular üzerinden onlara ulaşmaya çalıştık. Kısa film çekmek hoşlarına gitti.” dedi. Tonay, verdiği destek için Akdeniz Üniversitesi'ne de teşekkür etti. Tüm Türkiye'ye yayınlanması planlanan proje ile benzer çalışmalarla çocukların topluma kazandırılması hedefleniyor.