Yücel, Eko Okul Öğrencileri ile buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Eko Okul programı kapsamında 2. yıllarında ‘'Enerji'' konu başlığını işleyen Hacıkura İlkokulu'na yaptığı ziyarette çevre üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Yücel, çevreci belediye anlayışı ile yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Söyleşide Alanya'nın çevre konulu çalışmalarına değinen Yücel, çevreci belediye anlayışı ile yürütülen her türlü projeden Alanya ortak paydasında tüm imkânların seferber edileceğini söyledi. En büyük yatırımın eğitime ile çevreye olduğunu ve bunu çok önemsediklerini, belirten Başkan Yücel, çevre koruma faaliyetlerinde başarılı bir şekilde çalışıldığını belirtti.

Hacıkura Okul Müdürü ve eko okul öğretmenlerinin bulunduğu söyleşi de öğrenciler enerji ile proje taleplerini ilettiler ve kendilerinin yaptığı enerji alanındaki çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Alanya'da 21 adet okul ile 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılında 21 adet okulda Turçev tarafından koordine edilen “Eko - Okul'' programı uygulanmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesinin çevreye duyarlı pek çok çalışmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunu ve Eko okul programına katılan öğrencilerimizi çok önemsediğini söyleyen Belediye Başkanı Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrallerinde uygulamada eğitimin devam etmesi önerisinde bulundu.