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Yücel: ”Hizmet atağına ara vermeden devam ediyoruz”

Alanya Belediyesi mahallelerde yol, altyapı, parke ve kaldırım gibi çok yönlü bir çalışma yürütüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezden kırsala uzaman hizmet atağında hızlı ve etkin çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.


Çalışmalar kapsamında Payallar, Yasirali, Okurcalar ve Sapadere Mahallesinde yol düzenleme, Çamlıca, Kestel ve Kargıcak Mahallesinde altyapı ve yol açma çalışması devam ediyor. Küçükhasbahçe, Çarşı Mahallesi, Bektaş ve Cuma Pazarında ise parke çalışması sürüyor.


Dimçayı bölgesinde Bük Caddesinde yol çörezleme ve düzenleme çalışması yapılıyor. Tüm mahallelerde vatandaşların talepleri ve planlanan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezden kırsala uzaman hizmet atağında hızlı ve etkin çalışmamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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