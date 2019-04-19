Yücel, “Hollanda'da rezervasyon rakamlarının oldukça yüksek olduğunu öğrendik. Bundan sonra acente temsilcileri ve tur operatörleriyle daha fazla dirsek temasında bulunacağız” dedi.

Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, turizm sezonu öncesinde Alanya bölgesine turist getiren acente temsilcileri ve tur operatörlerini ziyaret etti.

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu'nun eşlik ettiği ziyaret turunda, Gazipaşa Havalimanı'nın (GZP) daha etkin kullanımı, erken rezervasyon rakamları, sezon öncesi Alanya'da yapılan hazırlıklar konuları üzerinde duruldu.

“1 milyondan fazla yolcu getirdiler”

Coral Odeon'un 2018 yılında Antalya'ya 1 milyon 377 bin yolcu getirdiğini söyleyen ve kurulan temaslar hakkında bilgi veren Başkan Yücel, firma yetkilileri Ozan Somaklar ve Koray Çavdır ile görüştüklerini, GZP'ye 90 bin yolcu taşıyan firmanın 2019'da da operasyonlarını sürdüreceği bilgisini aldıklarını söyledi.

Başkan Yücel, “Tez Tour Genel Müdürü Sezgin Özer ile GZP'ye uçmaları konusunda görüşme yaptık. 2018'de Antalya'ya 568 bin yolcu getirmişler. Meeting Point FTI ise Almanya pazarının en büyüğü. 2018'de Türkiye'ye 1 milyon 10 bin yolcu taşımışlar. Kriz döneminde dahi büyüyen firma Türkiye'nin zor döneminde operasyonlarını hiçbir zaman kesmeyerek desteğini göstermişti. Alanya'da otel yatırımları da var. 2019 için hedef büyüterek 1 buçuk milyon yolcu sayısına ulaşmayı planlıyorlar. Almanya'dan GZP operasyonlarını Corendon Havayolları ile yapıyorlar.

Summer Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ahmetoğlu, turizm sektöründe Alanya'nın önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. 2018'de 358 bin yolcuyu Türkiye'ye taşımışlar. Azerbaycan'dan GZP'ye yaz-kış operasyonlarını sürdürüyorlar. İlk defa bir yerel yöneticinin kendilerini ziyaret ederek onurlandırdığını ve bu ziyaretten çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Biz de karşılıklı memnuniyetimizi ifade ettik” ifadelerini kullandı.

“Hollanda'da rezervasyonlar arttı”

GZP'nin açılma ve gelişme sürecinde Corendon firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ile verimli bir görüşme yaptığını dile getiren Yücel şöyle devam etti: “Corendon Hollanda'nın en büyük tur operatörü. 2018'de 173 bin yolcuyu Antalya'ya taşımışlar. Hollanda ve Almanya'dan GZP'ye uçuşları sürüyor. Hollanda'da rezervasyon rakamlarının oldukça yüksek olduğunu öğrendik. Bundan sonra acente temsilcileri ve tur operatörleriyle daha fazla dirsek temasında bulunacağız. Bu temaslar bölge turizmi adına oldukça faydalı. Turizm sektöründen ekmek yiyen şehrimizde 2019'da daha fazla turist ağırlayarak yeni rekorlar kırmayı, esnafımızın hak ettiği kazancı sağlamasını hedefliyoruz. Mutlu esnaf, mutlu aileler ve güzel yarınlar için çalışıyoruz”