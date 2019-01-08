Yücel İldiz: “Camia ve şehrin desteğiyle Süper Lig'e çıkmak istiyoruz”

Lig'in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin lider Gençlerbirliği'ni geçmek olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Camia ve şehrin bize verdiği destekle Süper Lig'e çıkmak istiyoruz” dedi.

Lig'de gösterdiği performansla ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Göreve ilk geldiğinde camiada bazı problemlerin olduğunu söyleyen İldiz, "Denizlispor'a ilk geldiğimiz günleri hatırlayanlar bilir, çok sıkıntılı bir dönemde geldik. Oyuncu antrenmana çıkmıyor, deplasmanda alınan farklı mağlubiyet, çok az taraftar maça geliyor Kargaşa, kaos ortamında göreve geldik. Denizlispor'la daha önce 2 kez görüşmüştüm, 3. görüşmemizin ardından kısmet oldu göreve gelmek. Gerçekten çalışmaya başladığımız günden itibaren ekip arkadaşlarımla beraber ciddi çalışmaya başladık. Oyuncularla tek tek görüştük, takımın teknik kapasitesine baktık ve o dönemde milli takım arası olması da avantajdı. Başkan değişti, göreve Ali Çetin bey geldi. Başkan rahatsızdı ve görevi bırakmıştı. Bunlar kolay süreçler değildi. Yönetim kurulumuz bize çok yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. Oyuncu arkadaşlarımız bizleri anladılar ve verdiklerimizi aldılar. Saha içinde oyun düzeni açısından baktığınızda takımın ne oynaması gerektiği konusunda analizler yapıp antrenman metotları uyguladık. İlk haftalarda biraz zorlandık ama sonra oyun sistemimiz içinde oyunun boyunu kısaltıp kadroya göre sistem oluşturduk, bu da skorlara yansıdı. En önemlisi, Denizli'ye ayak bastığımız günden itibaren ben ve ekibimi, başkanımız, yönetim kurulu, Denizli camiası çok sıcak karşıladı. Pozitif etki oluşturdu üzerimizde ve çalışma şevkimiz arttı. Bu şekilde de maçları kazanmaya başladık" diye konuştu.

"Şu anda lig bitseydi Süper Lig'de olacaktık"

Yönetim kurulunun çok ciddi çalıştığını söyleyen Yücel İldiz, "Yönetim Kurulu gerek ödeme konusunda gerekse de hedefe oynayan bir takımın prim sistemi konusunda gereğini yapmaya başladı. En önemlisi taraftarımız takıma inandı ve camia bütünlük sağladı. Bu da tribünlere yansıdı. Son haftalarda kapalı gişe oynamaya başladık. Gençlerbirliği maçında berabere kalmıştık. Burak net bir gol kaçırdı. Ancak taraftarlar çok pozitif bir tutum sergiledi. Bu anlamda hedefe oynaması gereken bir kulübün takımının ne yapması gerektiğini göstermeye başladık. Kendi dönemimizde 7 galibiyet ve 2 beraberlikle ilk yarıyı kapattık. İlk 2 sıraya girdik. Şu anda lig bitmiş olsa Süper Lig'de olacağız. Kendimize göre eksiklerimizi tespit ettik. Başarılı bir takımımız var. Transfer için de yönetimimiz desteği var. 1-2 oyuncu arkadaşımız bizden ayrıldı. Biz de kendimize göre eksik bölgeler olan forvet ve savunma hattına transfer yaptık. Belki bir kenar oyuncusu alabilir. Alınca da transferi kapatacağız. Başarılı bir ekibe katkıda bulunulması için transfer yapıyoruz. Takımın sağıyla soluyla oynamaya gerek yok, ciddi bir kadromuz var" dedi.

"Kalan yüzde 50 daha zor olacak"

Şu anda yolun yarısını geçtiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, "Henüz yolun yarısındayız. İşin yüzde 50'si tamamlandı. Diğer yüzde 50 daha zor olacak. Gümüşhanespor ve Malatyaspor maçlarının ardından Rizespor'la oynayıp kampı noktalayacağız. Hakikaten çok zorlu bir ikinci yarı olacak. Elimizden geldiğince Denizli'yi en iyi şekilde temsil edip, şu anda yakaladığımız havayla, camianın ve şehrin desteğiyle başarıyı yakalayıp Süper Lig'e çıkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Allah'a şükür kimseyi düşürmedik"

Son dönemde Eskişehirspor ve Denizlispor gibi sancılı takımların başına geçtiği hatırlatılan Yücel İldiz, “Denizlispor'a ilk geldiğimizde sancılı bir durum vardı. Meslek hayatımızda genelde hep zor kulüplere gittik. Birçok şampiyonluk yaşadık, Allah'a şükür hiçbir takımı düşürmedik. Denizli de futbol camiası, Denizli'nin tüm dinamikleri harekete geçti. Ciddi bir seyirci potansiyeli var, Avrupa'da mücadele etmiş bir şehir. Ticari anlamda da çok önemli bir şehir. Bunların yanında futbolda tekrar çıkışa geçmesi ve bu takımın başında olmak çok önemli. İnşallah başarılı bir dönem geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

"Türk antrenörler gerekli ivmeyi yakaladı"

Son dönemde yerli teknik adamların çok önemli başarılara imza attığı konusunda konuşan Yücel İldiz, "Zamanında ‘Okullarımızda İngilizce okutuldu da biz mi öğrenmedik?' derlerdi. Artık bütün eksiklerimizi toplum olarak giderebiliyoruz. Antrenörlükte de durum aynı. Bilginin yerlisi yabancısı olmaz. Ya da eski nesil, yeni nesil olmaz. Kendisini geliştiren, çağdaş düşünen birçok arkadaşımız var. Türkiye'de antrenörlük çok ciddi duruma geldi. Birçok arkadaşımız Prolisans sahibi, birçok arkadaşımız akademisyen ve futboldan gelme. Benim 7-8 kişilik ekibimde ben dahil en az 5'i hem futboldan gelip hem de akademisyen. Bütün takımlarımızda bu var. Yani Türk antrenörler bu ivmeyi yakaladı ve geçti. Şu andaki takımlarda yerli antrenör sayısı bunu gösteriyor. Kimseyi kara kaşı kara gözü nedeniyle takım başına geçirmezler. Bilgi çok önemli. Yeter ki antrenörlerimiz kendilerini geliştirsin. Eksiklerimiz varken komplekse girmeden bunu görmemiz gerekiyor. Her zaman yeni gelişmeleri takip etsinler. Mesleğimizin doğru yolda olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Hedefimiz Gençlerbirliği'ni geçmek"

Ligin ikinci yarısında aynı ciddiyetle devam edeceklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Şu anda ilk 2 takım direkt çıkıyor. Burak Çalık'ın Gençlerbirliği maçında kaçırdığı golü konuştuk. Bu maçı kazansak, Gençlerbirliği'yle aradaki fark düşecekti. 3 puanlı sistemde her şey olur. Gençlerbirliği çok önemli bir camia. Trajik bir şekilde düşmüşlerdi, önemli bir kulüp, önemli bir camia. Tabii ki ciddi avantajları var. Biz de kulüp olarak iyi bir hava yakaladık, ciddi bir atılım yaptık. Ama bunun devamı gelmeli. Bunun devamı için de yukarı bakmamız gerekiyor. Aşağıya bakarsanız başınız döner. Yukarıya bakınca da Gençlerbirliği'ni görüyoruz. Bütün amacımız Gençlerbirliği'ni geçmek ya da yakalamak olacaktır. Bu yarış da bizi Süper Lig'e doğru götürecektir. Bütün çabamız bunun içinde olacak. Ama dediğim gibi çok önemli, çok ciddi yatırımlar yapan kulüplerimiz var. Bunun bilincindeyiz. ‘Biz olduk' dersek tokadı yeriz. Çok daha iyi kenetlenmeli, çok daha sıkı şekilde bulunduğumuz konuma sarılmalıyız. Sezon sonuna kadar bu yarış bu şekilde devam ederse, kendimizi Süper Lig'de göreceğiz. İnşallah ikinci yarı Türk futbolu için hayırlı olur" diyerek sözlerini tamamladı.