Yücel, vatandaşlarla buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş ve çevre mahallesi vatandaşlarıyla Demirtaş Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nde istişare toplantısına katıldı. Başkan Yücel, tarafından bölgeye kazandırılan hizmet ve yatırımların yer aldığı sine-vizyon gösteriminin ardından vatandaşlar taleplerini Yücel'e aktardı.

Yücel: “Demirtaş'a kısa sürede büyük hizmetler yaptık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş'ta kısa sürede büyük işlere imza attıklarını vurguladı. Başkan Yücel, “Demirtaş bölgemiz Alanya'nın en az hizmet alan beldelerinden birisiydi. Biz göreve geldiğimiz yıl ilk olarak bölgemizin PTT sorununu Belediyemizden yer tahsisi yaparak çözüme kavuşturduk. Demirtaş'ın rüya projelerinden Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'ni 7 Milyonluk bir yatırımla hizmete kazandırdık. Yıllardan beri kangren haline gelmiş, bir türlü çözülemeyen Yeniadamlar Köprüsü'nü, yeni köprü inşası ve kavşak düzenlemesiyle kısa zamanda hizmete açıyoruz. Av Köşkü, Çayarası Çarşı'sı, Spor Tesisleri gibi hizmetleri bölgemize kazandırdık” dedi.

“Tekerinize toprak değmeden yolculuk edebileceksiniz”

Koçdavut Yolu projesi ile Demirtaş'tan yola çıkan bir aracın, birçok yaylaya ulaşımın konforlu bir şekilde sağlayabileceğini belirten Yücel, “Demirtaş'tan çıkan bir vatandaşımız artık Koçdavut, Beldibi, Başköy Yaylası, Sapadere Yaylası, Seki Yaylası, Tokar Yaylası, Söğüt Yaylası'ndan Kaplanhanı'na kadar yeni yaptığımız asfalt yolları kullanarak, söz verdiğimiz gibi aracının tekeri toprağa değmeden gidebilecektir.”

Yücel'e taleplerini iletti

Başkan Yücel, açılış konuşmasının ardından vatandaşlar ile soru-cevap bölümüne geçti. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, talep ve önerilerini tek tek Başkan Yücel'e ilettiler.

Vatandaşları tek tek dinleyen ve taleplerinin kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan Yücel, salonu hıncahınç dolduran vatandaşlara teşekkür etti.