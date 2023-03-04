Yük gemisindeki yükler kaydı, gemi yana doğru yattı

Geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Antalya Körfezi'ne geldiği öğrenilen gemide yük kayması yaşandı. Ahşap taşıdığı öğrenilen gemi bir anda sağa doğru yatarken, mürettebat güvenlik amacıyla can yeleklerini giyip geminin arka tarafına toplandı. Konyaaltı Sahili'ne yaklaşık 6,2 km uzaklıkta bulunan geminin yana doğru yattığı ihbarını alan deniz polisi ekipleri, bir bot çıkartarak incelemede bulundu.

Şuana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı geminin kontrollü bir şekilde limana alınması planlanıyor.