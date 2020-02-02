Yüklü miktarda uyuşturucuyu toprağa gömerek saklamışlar

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 8 bin 634 adet uyuşturucu hap, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde ikamet eden Y.E., Y.E., M.E. ve İ.K. isimli şahısların evinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap bulunduğu ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Antalya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararına istinaden düzenlenen operasyonda, bahse konu adreste 1 Türk ve 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Evde yapılan aramada toprağa gömülü halde 8 bin 634 adet captagon hap ile 1 adet kurusıkı tabanca, 55 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışında kullanılan bin 300 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti ve 5729 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Zanlılardan yabancı uyruklu ve 3 kişi hakkında ayrıca ülkede yasa dışı bulunma suçundan işlem yapıldı.