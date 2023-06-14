Yüksek gerilim dalı öğrencileri saha eğitimleriyle sektöre hazırlanıyor

sınıf öğrencileri için Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ne teknik gezi düzenledi.

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretme amacıyla Enerjinin Yıldızları Projesi ile 2018 yılından beri yüzlerce genci sektöre kazandıran Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir teknik gezi düzenledi. Antalya'da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan Oymapınar Hidroelektrik Santrali'ni (HES) ziyaret eden Enerjinin Yıldızları, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES'lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını yakaladı. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı'nda eğitim alan 17 öğrenci ve 3 eğitimcinin katıldığı geziye, AEDAŞ'tan teknik eğitmenler de eşlik etti.

“Teorik bilgiler, pratiğe dönüşüyor”

Enerjinin Yıldızları'nı yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile destekleyerek sektöre hazırladıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teknik geziler, gençlerimizin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken mesleki gelişimine de büyük katkı sunuyor. Bu çerçevede Antalya'mızda bulunan Oymapınar HES'e düzenlediğimiz geziyle, öğrencilerimiz HES'lerin üretim sürecini yakından görme öğrenme fırsatını yakalarken, santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin onların kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hedefimiz; ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.

“Enerjinin yıldızları projesi 3 ilde devam ediyor”

2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü'nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul'da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor. Ayrıca 3 şirket, öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkânı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.