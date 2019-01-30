Yüksek gerilim hattında iş kazası: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Karacalar ve Sülek Mahalleleri arasında yer alan Şeytanbeleni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikiz kardeşiyle birlikte yüksek gerilim hattının yer aldığı direkte topraklama çalışması yapan Oğuzhan Demirhan, kardeşi direkten aşağıya indiği sırada elektrik akımına kapıldı. Bulunduğu yerde hareketsiz şekilde kalan Demirhan'ı gören arkadaşları hemen direğe çıkarak bulunduğu yerden alıp yere indirdi. Müteahhit firmaya ait araçla vakit kaybetmeden hastaneye götürülmek üzere yola çıkarılan Demirhan, 200 metre ileride olay yerine gelen 112 sağlık ekibine teslim edildi. Kalbi duran ve yolda sürekli kalp masajı yapılan genç, Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Oğuzhan Demirhan'ın ikiz kardeşi ve çalışma arkadaşları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, Demirhan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.