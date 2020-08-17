Yükselen altın fiyatlarını yatırımcılar fırsata çevirdi

Çelik, "Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor" dedi.

Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak sıkıntı yaşadığına değinen Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, sıkıntının altına yansıdığını söyledi. Rusya-Amerika arasındaki krizin de altın fiyatlarına yansıdığını belirten Çelik, “Altın anormal şekilde yükseldi. Hiçbir kuyumcu bu kadar yükseleceğini tahmin edemezdi, bizde şaşırdık. Ama yine de altın düğünlerin olmazsa, olmazıdır. İnsanlarımız yine altınları alıyor” dedi.

“Yatırımcı altına yöneldi”

Korona virüs dolayısıyla düğünlerin ertelenmesinin altın satışlarını duraksattığını kaydeden Başkan Çelik, “Düğünler ertelenince bizim de satışlarımız biraz durdu ancak yatırımcı altına yöneldi. Takıdan ziyade yatırımlık yapan çok oldu. Çeyrek altın, Cumhuriyet altını, gram altın gibi ürünlerde patlama yaşandı diyebiliriz. Yatırımcıların talepleri çok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Bir yandan düğünler de gerçekleşiyor. Ekonomik olarak çok yüksek olması insanları düşündürüyor. Örneğin 10 tane altın alacak olan bir vatandaş, 5 tane alıyor ama yine de alıyor” ifadelerini kullandı.

“Sahte altınla ilgili sıkıntımız yok”

Sahte altın konusunu ele alan Çelik, “Antalya'daki kuyumcu esnafımız altın alırken çok dikkat ediyor. Zaten esnafın sattığı ürünleri de biz denetliyoruz. Düzenli olarak numune alıyoruz. Bilezik üreticilerinden de düzenli şekilde numune alıyoruz. Şu anda sahte altın konusuyla ilgili kentimizde yaşanan bir sıkıntımız yok. Zaten oda olarak konuyla alakalı bilgilendirme çalışmalarımız da sürüyor” şeklinde konuştu.