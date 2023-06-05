Yükseliş Kütüphanesi açılışa hazır

yılına adadığı 22 kütüphane projesinden birini daha tamamladı. Yükseliş Mahallesi'nde inşası biten 15 bin kitap kapasiteli kütüphane, önümüzdeki günlerde kitapseverlerle buluşuyor.

Kepez Belediyesi, daha çok öğrenciyi kitapla buluşturmak için kütüphanelerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Kütüphane yapımında adeta kendisiyle yarışan yılında Antalya'yı 22 kütüphane ile buluşturuyor.

Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim yaklaşırken Kepez Belediyesi, kütüphane projelerinin son 4 yatırımını da tamamlıyor. Projenin amiral gemisi olan ve inşası biten 1 milyon kitap kapasiteli Antalya Kütüphanesi'nin, tefrişat ve çevre düzenlemesi çalışması devam ediyor. Altınova Orta Mahalle'de, geçtiğimiz günlerde temeli atılan kütüphanenin inşaatı yükselirken, Özgürlük Mahallesi'nde belediye ait binanın bir bölümünün kütüphaneye dönüştürülmesine ise önümüzdeki günlerde başlanılacak.

Yükseliş'e 15 bin kitaplı kütüphane

Yükseliş Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl temeli atılan kütüphanenin inşaatı tamamlandı. Mobilyaları alınan ve iç tefrişatında sona gelinen tek katlı kütüphanenin, 200 metrekare kullanım alanı bulunuyor. 15 bine yakın kitapla kapılarını açacak olan Yükseliş Kütüphanesi, ziyaretçilerine konfor bir ortamda kitap okuma ve ders çalışabilme imkânı sunacak. Kütüphanenin çevresinde yeşil alan düzenlemesi yapılacak.

Kütüphanenin girişine, engeli bireyler için rampa da inşa edildi.

Dokuma semtine 2 kütüphane

Kütüphane şantiyesini ziyaret ederek, devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Yükseliş Kütüphanesi'ni yakın bir tarihte hizmete açacaklarını belirtti.

Başkan Hakan Tütüncü, Yükseliş ve Özgürlük mahalleleri kütüphanelerinin yoğun bir öğrenci nüfusunun bulunduğu Dokuma bölgesi için önemli bir eğitim yatırımı olduğunun altını çizdi.

Mahalleli çocuklara kütüphane sözü verdiğini hatırlatan Başkan Tütüncü, “Bir sözümüzü daha esere dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphaneler yaparak, şehri kitapla buluşturmayı, gençlere bilginin etrafında bir ufuk çizmeyi hedefliyoruz. Yükseliş Kütüphanemiz de, çocuklarımızı, gençlerimizi, her yaştan hemşehrimizi kitapla, okumayla ve bilgiyle buluşturan güzel bir eser oldu. Öğrencilerimiz, kütüphanemizde hem ders çalışabilecek, hem de kitap okuyabilecek. Öğrencilerimiz için eserler üretmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.