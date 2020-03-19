Yükümlülerden okullarda dezenfekte çalışması

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan Covid-19 salgını sonucunda nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti. Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce söz konusu salgının önlenmesi ve alınan tedbirleri destekleyici nitelikte çalışmalar yürütülüyor.

14 yükümlü tarafından başlangıçta 8 okulun temizlik ve dezenfekte işlemi yapılması planlandı. Müdürlüğün denetim ve takibindeki yükümlülerce, 16 Mart'tan itibaren çocukların okullarda bulunmadığı tatil döneminde okulların kapsamlı temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.