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Yükümlülerden okullarda dezenfekte çalışması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerince, Korona virüs salgınını önlemek amacıyla okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.


Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan Covid-19 salgını sonucunda nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti. Bu kapsamda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce söz konusu salgının önlenmesi ve alınan tedbirleri destekleyici nitelikte çalışmalar yürütülüyor.


14 yükümlü tarafından başlangıçta 8 okulun temizlik ve dezenfekte işlemi yapılması planlandı. Müdürlüğün denetim ve takibindeki yükümlülerce, 16 Mart'tan itibaren çocukların okullarda bulunmadığı tatil döneminde okulların kapsamlı temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

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