Yumurta rezervi düşüklüğüne PRP umudu

Dr. Timur Gürgan, tedavi aşamasında yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde daha kaliteli yumurtalar elde edilebileceğini söyledi. Gürgan, aynı zamanda PRP tedavisinin iyi şekilde uygulandığı takdirde kadının kendi kendine de gebe kalabileceğini kaydetti.

Antalya'da düzenlenen 8. Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi'ne katılan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Timur Gürgan, son dönemlerin en yaygın tedavi yöntemi olan ‘PRP' tekniği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PRP uygulamasını, özellikle yumurta rezervleri azalan genç kadınlara uyguladıklarını kaydeden Gürgan, “Bu tedaviyi yaklaşık 3 yıldır sürdürüyoruz. Bazı genç hanımların yumurtalıklarındaki yumurtaları azaldığı için, yumurta kalitesi ve döllenme oranları maalesef düşüyor. Bunu da yine kadınların kanından aldığımız özel hücreleri aktive ederek, özel maddeler salgılatıyoruz” dedi.

“Kişiye özel tedavi”

Salgılanan özel maddelerin, yumurtaların daha iyi gelişmesini ve daha iyi döllenmesini sağladığını belirten Gürgan, PRP yönteminin özel bir tedavi olduğunu dile getirdi.

Gürgan, “PRP yöntemine, ‘yumurta desteği' diyoruz. Yumurtalık içine uygulanırsa 1 ile 1 buçuk ay içerisinde daha iyi ve daha kaliteli yumurta elde edilebiliyor, döllenme ve gebelik oranı artabiliyor. Aynı zamanda yapmış olduğumuz çalışma da gördük ki, tüp bebek performansı da artıyor. Eğer bu tedavi iyi bir şekilde yapılırsa, kendi kendine de gebelik oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

"Bu sebepler gebelik oranını düşürüyor"

Artık dünya genelinde kişiye özel tedavilerin uygulanmaya başladığının altını çizen Gürgan, sözlerine şöyle devam etti:

“Örneğin genç bir kadın, 30'lu yaşlarda da olsa yumurta rezervleri azalmış, yumurtalarının döllenmediği ve gebe kalamadığı durumlar ile karşı karşıya gelebiliyor. Bazen 40 yaşın üzerindeki kadın kendi kendine gebe kalabiliyor. Burada kadının biyolojisi çok önemli. Kadının ve erkeğin biyolojisi çok önemli. Obezite, sigara ve alkol kullanımı, stres, yediğimiz ve içtiğimiz, genetik faktörler, iklim değişiklikleri bunların hepsi insanların çoğalma ve çocuk sahibi olma şansını giderek azaltıyor. Bundan dolayı da bizler, sorun daha da ileri gitmeden ya da çözümsüz hale gelmeden teşhis konmasını ve tedavi edilmesini düşünüyoruz. Teknoloji bize yardımcı oluyor ama ne kadar erkenden teşhis eder ve tedaviye geçersek çok daha iyi yol kat ediyoruz. Vakit geçtikten sonra tüp bebekte dahil olmak üzere tedaviler istediğimiz sonuca maksimum ulaştırılıyor. Daha az sonuçlarla gebelik şansı elde ediyoruz”.