‘Yunanistan'ın ensesindeyiz'

Akdeniz Bölgesi'ne en çok turist getiren 5. ülke olan Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen turizm fuarı “TT Warsaw” kapılarını 26. kez açtı.

Fuarda Alanya'yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Anna Bielecka temsil ediyor.

“Polonya'dan 2018'de 700 bin ziyaretçi”

Polonya'nın 38 milyon nüfusu olduğunu kaydeden Dahaoğlu, “Polonya'da yurt dışına çıkan kişi sayısı 2017 yılında 6 milyon iken 2018 yılında 8 milyon olacağı söyleniyor. Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde ise 2015 yılında 500 bin, 2016 yılında 205 bin olan ziyaretçi sayımız yeniden yükselişe geçerek 2017 yılında 296 bin rakamını görüyor. 2018 sonu itibariyle ise ön görülen ziyaretçi sayısı 700 bin” dedi.

"Türkiye 2'nci sıraya yükseldi”

Mehmet Dahaoğlu, “2017'de en çok Yunanistan'a turist gönderen Polonya pazarında 2'nci sırada Bulgaristan, 3'üncü sırada İspanya bulunurken Türkiye ise 4'üncü sırada yer aldı. 2018'de ise Türkiye, Yunanistan'ın ardına yaklaşarak 2'nci sıraya yükseliyor. Sırasıyla Mısır 3'üncü, İspanya ise 4'üncü sırada yer buluyor. 2017'de Antalya'ya TUI ile başlayan kış operasyonlarının 2018'de Coral'ın da başladığını ve İtaka'nın ayrıca Kayseri Havalimanı'na bu kış uçuşlar düzenleyeceği bilgilerini aldım.”