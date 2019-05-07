Yurt içinden 9 milyon kişi seyahate çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) ve yıllık hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 687 bin seyahat olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 78 milyon 523 bin olarak gerçekleşti.

Seyahate çıkanlar, ortalama 467 TL harcadı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 76 milyon 796 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 467 TL oldu. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 2018 yılında 8,1 gece, seyahat başına ortalama harcama ise 513 TL oldu.

Seyahate çıkanlar, 5 milyar 455 milyon 651 bin TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin TL olarak gerçekleşti. Bu yılda, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 14 artarak 40 milyar 266 milyon 153 bin TL oldu.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 95,8'ini 5 milyar 226 milyon 487 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 229 milyon 165 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,3'ünü 36 milyar 758 milyon 331 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,7'sini ise 3 milyar 507 milyon 822 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69,2 ile ilk sırada yer aldı

Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 16 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 6,5 ile 'sağlık' yer aldı. Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise, yüzde 64 ile 'yakınları ziyaret' birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,8 ile 'gezi, eğlence, tatil', üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile 'sağlık' amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 50 milyon 876 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 16 milyon 597 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 4 milyon 150 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 443 milyon 637 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş, akraba evinde' kaldı. İkinci sırada 101 milyon 464 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 47 milyon 521 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.