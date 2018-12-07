Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Aralık ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilciler, Aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 20.5, nem oranının ise yüzde 35 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın pazar gününe kadar sürdüreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.