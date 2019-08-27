Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin YKS başarısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi'nin ilk bin de 21, ilk 5 binde 45, ilk 10 binde ise 68 öğrencisi Türkiye'nin başarılı öğrencileri arasında yer aldı.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi(OGYE)'nin raporuna göre; 45 öğrenci tıp fakültesi, 33 öğrenci de mühendislik fakültelerinin kapılarını araladı. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencisi Hakan Karakuş ise, TÜBİTAK Uluslararası Matematik Olimpiyatları'nda başarı sağladı.

IB'nin aday okulu

TÜBİTAK Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında bronz madalya alarak, hem Antalya'yı, hem de ülkesini temsil eden Hakan Karakuş, Balkan Matematik Olimpiyatlarında da birinciliği elde ederek, altın madalyanın sahibi oldu. Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Türkiye'de ilk kez (IB) Uluslararası Bakalorya Programı'na müracaat ederek, aday okul unvanını alan ilk fen lisesi oldu.

Bu program ile ileri seviyede İngilizce eğitimini tamamlayan ve çift diploma almaya hak kazanan okulun öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelere doğrudan başvuru yapabilme hakkını elde edecekler.