Yuvadan çıkamayan caretta carettalar jandarma tarafından denizle buluşturuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, “Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları İlk Yuva Açma Etkinliği” ile yuvadan çıkamayan caretta caretta yavrularını denizle buluşturdu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Kemer İlçe Jandaram Komutanlığı tarafından, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifince, Caretta Caretta Deniz Kaplumbağaları İlk Yuva Açma Etkinliği'ne katılım sağlandı. Caretta caretta yuvalama alanı olması nedeniyle “Kesin Korunacak Hassas Alan ve Milli Park” statüsünde bulunan Çıralı Sahilinde düzenlenen etkinlik esnasında yuvalardan çıkmayı başaramayan canlı caretta caretta yavrularının denizle buluşturulması, güçsüz durumdaki yavruların rehabilitasyona alınması sağlandı.