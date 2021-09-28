Yüzey suyu atık kapanı projesi ile haftada 65 kilo atık toplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 9 yaşındaki Mira'nın hayalini gerçekleştirerek, hizmete koyduğu, yüzey suyu atık kapanları projesi ile 7 ayda bin 800 kilogram atığın denize taşınması engellendi. Proje ile Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 derelerine yerleştirilen atık kapanları ile toplanan atıklar deniz florasının korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Mira hayali olan derelerin taşıdığı çöplerin denize ulaşmasını engelleyen projesini resmederek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e göndermişti. Mira'nın projesini çok beğenen Başkan Muhittin Böcek, ekibi ile birlikte harekete geçerek “Yüzey suyu atık kapanı” projesini 7 ay önce hayata geçirdi. Proje kapsamında Konyaaltı Sahili üzerinde yer alan Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 derelerine yerleştirilen yüzey suyu atık kapanları yaklaşık bin 800 kilogram atığın denize taşınmasını engelledi. Atık balıkçı ağlarını geri dönüştürerek uygulanan ‘Yüzey suyu atık kapanı' projesi topladığı atıklarla deniz florasının korunmasında büyük katkı sağlıyor.

Arapsuyu 1 ve Arapsuyu 2 dere ağızlarında yer alan yüzey suyu atık kapanları Deniz Şube Müdürlüğü tarafından haftada bir periyodik olarak temizleniyor. İki dere ağızından haftada ortalama 65 kilogram atık toplanıyor. Toplanan atıklar ayrıştırılarak ekonomiye tekrar kazandırılıyor.