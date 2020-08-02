Yüzmek için kanyona giren genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Ahmetler Kanyonuna giden genç, boğularak yaşamını yitirdi. Gencin cesedi Jandarma SAK ekiplerince sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki Abdulmuttalip Şaşmaz, Manavgat'tan arkadaşlarıyla birlikte 35 kilometre mesafede bulunan Ahmetler Kanyonuna gitti. Kanyonda bir süre arkadaşlarıyla yüzen Abdulmuttalip Şaşmaz, suyun derin olduğu bir yerde bir anda ortadan kayboldu. Şaşmaz'ı aramalarına rağmen bulamayan arkadaşları 112'yi arayarak arkadaşlarının kanyonda yüzerken kaybolduğunu bildirdi.

Olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Antalya'dan gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi (SAK) kanyonda boğulan genci bularak çıkardı.

Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.