‘Z' kuşağı, Kılıçdaroğlu ile Atatürk'ü anacak

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde, ‘Z' kuşağıyla birlikte özel anma programı gerçekleştirecek. Programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde, ‘Z' kuşağıyla birlikte özel anma programında bir araya geliyor. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği anma programında gençler, Antalyalı genç şarkıcı Görkem Durmaz ve sosyal medyada milyonlarca izleyiciye sahip Murat Sakoğlu, Asena Kızılarslan ve Marul Kafa'yla eğitimden özgürlüğe, cumhuriyet değerlerine ve geleceğe ilişkin umutlarına birçok başlıkta Atatürk'ü konuşacak. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek program saat 21.00'de başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, gençlerin CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştireceği anma programına 30 yaş altı herkesin davetli olduğunu söyledi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya fenomenlerinin sorularını da yanıtlayacağı anma programı Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.