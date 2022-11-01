Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Antalya Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın farklı ilçelerinden gelip vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı tespit edilen 3 dilenciyi yakalayarak cezai işlem uyguladı ve polis ekiplerine teslim etti.

Kemer'de görevini layıkıyla yapmaya devam eden belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada Kemer Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi halkın duygularını sömürerek dilencilik yapan 3 şahıs tespit etti.

Dilencilik yapan şahısları yakalayan zabıta ekipleri, 3 dilenciye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uyguladı. Zabıta ekipleri işlemlerin ardından dilencilik yapan şahısları polis ekiplerine teslim etti.