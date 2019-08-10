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Zabıta ekipleri pastane imalathanelerini denetledi

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde imalathanesi bulunan pastaneleri denetledi.


Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı arifesinde ilçede imalathanesi bulunan pastanelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde, çalışanların hijyeni ve genel temizlik konularını inceledi.


Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, halkın sağlığını korumak, imalat yapan işyerlerinin kontrolünü sağlamak amacıyla sürekli olarak denetimlerin yapıldığını söyledi. Belediye olarak halkın sağlığını ön planda tuttuklarını ifade eden Köleoğlu, Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yoğun olması dolayısıyla imalat gerçekleştiren pastanelerde gerçekleştirilen denetimlerde genel anlamda uygunsuzluk olmadığını belirtti.


“Bazı işyeri sahipleri birkaç konuda uyarıldı”


Bazı işyerlerinin uyarıldığına dikkat çeken Köleoğlu, “Ekiplerimiz, gıda imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini bundan sonra da sürdürecekler. İlçemizde genel anlamda bir eksiklik ve sıkıntı bugüne kadar yaşamadık. Bazı işyeri sahipleri birkaç konuda uyarıldı. Uyarı yapılan işyerlerinin eksikliklerini giderip, gidermedikleri en kısa sürede tekrar kontrol edilecek” dedi.

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